Trading Day 2019

der Erfüllung des Vertrages mit X-Trade Brokers und/oder

zur Durchführung von Tätigkeiten im Vorfeld des Vertragsabschlusses und/oder

für Marketing-Maßnahmen zu Produkten, die von X-Trade Brokers angeboten werden und/oder

der Ausübung oder der Abwehr von Rechtsansprüchen und/oder

der Betreuung im Falle der Eröffnung eines Demo-Kontos

Eine Person, deren personenbezogene Daten erhoben werden, hat die Möglichkeit, jederzeit

eine Kopie,

die Berichtigung,

die Löschung,

die Einschränkung der Verarbeitung,

die Übertragbarkeit,

die Mitteilung über die Berichtigung oder Löschung von XTB gegenüber Empfängern zu verlangen, denen XTB personenbezogene Daten offengelegt hat,

gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten Widerspruch bei XTB sowie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu erheben.

Ich bestätige hiermit, dass ich über die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zweckeinformiert worden bin. Es handelt sich hierbei um sog. berechtigte Interessen im Sinne von Art. 6 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO).Weiterhin bestätige ich, dass ich darüber informiert worden bin, dass X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. German Branch (im Folgenden „XTB“) mit Sitz in der Mainzer Landstraße 47, 60329 Frankfurt am Main (Tel.: +49 (0) 69 2475 249-0, E-Mail: info@xtb.de) als „Verantwortlicher“ im Sinne des Art. 4 der EU-DSGVO gilt.Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten: iod.de@xtb.com.Die personenbezogenen Daten können für die oben benannten Zwecke an folgende Dritte übermittelt werden:"Zusammenarbeitende Unternehmen“: Damit sind umfasst Unternehmen, die im Besitz von XTB sind und unter deren Kontrolle stehen oder unter gemeinsamer Kontrolle von XTB stehen oder mit denen XTB in ständiger Kooperation steht, wie etwa Banken, Investmentfirmen, Prüfer, sonstige Unternehmen, die anderweitige Finanzdienstleistungen erbringen, IT-Firmen, Beratungsfirmen oder Kurierunternehmen.Die Erfüllung von Leistungen durch X-Trade Brokers gegenüber dem Kunden kann es erforderlich machen, dass personenbezogene Daten an Dritte übermittelt werden, die wiederum Leistungen im Namen und auf Rechnung von XTB erbringen. Diese Dienstleister können ihren Sitz auch in anderen Ländern haben und sogar in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. XTB wird dabei Sicherheitsmaßnahmen in Form von Standarddatenschutzklauseln ergreifen, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden. Dies gilt insbesondere, wenn personenbezogene Daten in Drittländer übermittelt werden, die nicht ein gebotenes Schutzniveau gewährleisten können.ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.Ebenso hat ein Betroffener das Recht, jederzeitDie personenbezogenen Daten werden für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Beendigung der Vertragsbeziehung oder – sofern keine Vertragsbeziehung bestehen sollte – nach Erhalt gespeichert, es sei denn, gesetzliche Regelungen sehen anderweitige Aufbewahrungsfristen vor.Ich bestätige zuletzt, dass ich darüber informiert worden bin, dass die Zurverfügungstellung meiner personenbezogenen Daten freiwillig ist. Die mangelnde Zurverfügungstellung von personenbezogenen Daten führt allerdings dazu, dass XTB den Vertrag über die Erbringung von Finanzdienstleistungen nicht erfüllen kann.Weitere Einzelheiten zum Datenschutz können Sie auch der Datenschutzerklärung von XTB entnehmen.